Сел «на хвост» такси. Житель Забайкалья догонял пенсионерку на машине, чтобы спасти от мошенников

Прогулка в парке помогла спасти сбережения доверчивой пенсионерки из Забайкальского края. Житель Читы 41-летний Тимур Маклаков наслаждался осенними видами города, когда случайно подслушал разговор землячки на лавочке. С первых фраз мужчина понял, что 72-летнюю пенсионерку «обрабатывают» аферисты и попытался вразумить женщину.
— Мимо проходя я услышал разговор на громкой связи с указаниями, что надо куда-то поехать и положить деньги на защищенный счет. И тут же увидел у нее в руках пачку пятитысячных купюр, которые она пересчитывала, — рассказывает Тимур Маклаков.
«Достучаться» до пенсионерки оказалось сложно. Тимур объяснял женщине, что ее пытаются обмануть мошенники и надо немедленно бросить трубку, но сибирячка стояла на своем.
— Она начала немного с агрессией говорить «Отойди!», «Ты кто такой?!». Затем она побежала из парка. А я начал звонить в полицию так, как понял, что ситуация выходит из-под контроля, — поделился сибиряк.
Несмотря на все предупреждения, пенсионерка села в такси, которое ей заказали аферисты и направилась в банк. Мужчина запомнил такси и «сел ему на хвост» уже на своем авто.
— Догнав ее около банкомата, он вновь пытался убедить пенсионерку не переводить деньги. Диалог между ними слышали мошенники и по их указанию она отправилась домой, чтобы отвязаться от навязчивого гражданина, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Забайкальского края.
Тимур вновь поехал следом за пенсионеркой, сообщая маршрут полицейским. К ее дому они прибыли одновременно и вместе уговорили женщину прервать разговор с аферистами. Позже выяснилось, что изначально сибирячке пришло в мессенджере сообщение от якобы ее начальника.
— Он сообщил, что с работниками организации, в которой подрабатывает пожилая женщина, будет связываться правоохранитель, поэтому следует выполнять все его требования. Через некоторое время лже-сотрудник силовых ведомств связал женщину с куратором. Злоумышленник сказал, что в связи с утечкой документов в офисе, она должна произвести «переактивацию» банковского счета, — пояснили в ГУ МВД края.
Не видя подвоха женщина сняла в банкомате миллион рублей и собиралась перевести их мошенникам, но бдительность земляка уберегла ее от ошибки. Сейчас заведено уголовное дело и полицейские разбираются в произошедшем. Сам Тимур Маклаков отметил, что пройти мимо в подобной ситуации было нельзя, ведь на месте женщины могут оказаться родные люди.