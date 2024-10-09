Сел «на хвост» такси. Житель Забайкалья догонял пенсионерку на машине, чтобы спасти от мошенников

Не видя подвоха женщина сняла в банкомате миллион рублей и собиралась перевести их мошенникам, но бдительность земляка уберегла ее от ошибки. Сейчас заведено уголовное дело и полицейские разбираются в произошедшем. Сам Тимур Маклаков отметил, что пройти мимо в подобной ситуации было нельзя, ведь на месте женщины могут оказаться родные люди.