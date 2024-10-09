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В Ростове в ДТП с такси пострадали два человека

В Ростове в аварию попал автомобиль такси, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали в ДТП с участием такси в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 22 часов 8 октября на улице Щербакова. Предварительно, 59-летний таксист на автомобиле Skoda Rapid при повороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество легковушке «ВАЗ 21140».

— В итоге после столкновения пострадали 21-летний водитель «ВАЗа» и его 26-летний пассажир, их с травмами доставили в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее в Ростове два человека пострадали после ДТП с участием Datsun и Kia Rio.

Водителям нужно быть осторожными на дороге. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.