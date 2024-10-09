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В Алуште заведующий лабораторией попался на взятке: ему дали условный срок

В Алуште заведующий лабораторией получили 3 года условно за взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Алуште заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке муниципального унитарного предприятия признали виновным в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Весной 2023 года заведующий получил взятку от женщины, которая хотела торговать продукцией животного происхождения на рынке. Обвиняемый получил более 24 тысяч рублей за допуск продукции к торговле на рынке без экспертизы.

«Сразу после передачи взятки обвиняемый был задержан сотрудниками внутренних дел», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Осужденного также оштрафовали на 488 тысяч рублей. Кроме того, мужчине запретили занимать должности на госслужбе.

«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Прокуратура