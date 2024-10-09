В Алуште заведующий лабораторией попался на взятке: ему дали условный срок

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Осужденного также оштрафовали на 488 тысяч рублей. Кроме того, мужчине запретили занимать должности на госслужбе.