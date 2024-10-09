ЧП под Туапсе: из-за разлива нефти в море введен режим повышенной готовности

Настоящая экологическая катастрофа произошла 8 октября в Туапсинском районе Кубани. В 10 километрах от Туапсе в Шепсинском сельском поселении ввели режим повышенной готовности из-за розлива нефтепродуктов в море.
Огромное масляное пятно образовалось в морской акватории на участке Гизель-Дере — Южный. Береговая полоса покрыта мазутом. Площадь загрязнения пляжа составила 700 квадратных метров.
Побывавшие на месте сотрудники Росэкологии установили наличие нефтепродуктов в море и на суше. Но выявить источник загрязнения не удалось. Этим будут заниматься правоохранительные органы.
«Ситуация серьезная, несомненно. Делаем всё возможное, чтобы ликвидировать пятно и найти виновных в произошедшем», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале.
Посещение береговой линии на загрязненном участке ограничили. На берегу специалисты проводят уборку. Начать очищать морскую воду пока невозможно из-за погодных условий. А там объем загрязнения выше, чем на берегу.