Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП под Туапсе: из-за разлива нефти в море введен режим повышенной готовности

Местные власти подтвердили серьезность ситуации.

Источник: соцсети

Настоящая экологическая катастрофа произошла 8 октября в Туапсинском районе Кубани. В 10 километрах от Туапсе в Шепсинском сельском поселении ввели режим повышенной готовности из-за розлива нефтепродуктов в море.

Огромное масляное пятно образовалось в морской акватории на участке Гизель-Дере — Южный. Береговая полоса покрыта мазутом. Площадь загрязнения пляжа составила 700 квадратных метров.

Побывавшие на месте сотрудники Росэкологии установили наличие нефтепродуктов в море и на суше. Но выявить источник загрязнения не удалось. Этим будут заниматься правоохранительные органы.

«Ситуация серьезная, несомненно. Делаем всё возможное, чтобы ликвидировать пятно и найти виновных в произошедшем», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

Посещение береговой линии на загрязненном участке ограничили. На берегу специалисты проводят уборку. Начать очищать морскую воду пока невозможно из-за погодных условий. А там объем загрязнения выше, чем на берегу.

экология