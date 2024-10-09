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В Красноярском крае на заснеженной дороге столкнулись грузовик и автобус

Следственный комитет проверяет обстоятельства ДТП на трассе вблизи Дивногорска.

Следственный комитет проверяет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром, 9 октября. Напомни, что поступила информация из краевой полиции, что недалеко от города Дивногорска столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Что известно к этому часу.

В темное время суток на федеральной трассе Р-257 «Енисей» выпал мокрый снег, образовался скользкий покров на поверхности дороги. Пассажирский автобус выполнял рейс № 550 и направлялся из Красноярска в сторону поселка Балахта.

На 82-м километре автодороги (недалеко от города Дивногорска) водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, двигавшимся во встречном направлении. Его развернуло поперек дороги, но машина устояла, не опрокинулась.

Пострадавших в ДТП нет. Оба водители пошли освидетельствование, она — трезвые, состояние алкогольного опьянения не выявлено.

Проверка проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В том числе в отношении служб, которые должны следить за состоянием дорог. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.