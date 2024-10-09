В Красноярском крае на заснеженной дороге столкнулись грузовик и автобус

На 82-м километре автодороги (недалеко от города Дивногорска) водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, двигавшимся во встречном направлении. Его развернуло поперек дороги, но машина устояла, не опрокинулась.