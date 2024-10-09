МЧС: в Феодосии нет угрозы для населения из-за горящей нефтебазы

В Феодосии продолжают тушить пожар на местной нефтебазе. По данным главного управления МЧС России по Республике Крым, угрозы для населения уже нет. Об этом сообщает «Крым 24».
«Работы по ликвидации пожара продолжаются. Сил и средств достаточно. Угрозы населению в настоящий момент нет», — заявил начальник ГУ МЧС России по РК Аркадий Ожигин.
Напомним, нефтебаза в Феодосии горит с 7 октября. В городе ввели режим техногенной ЧС. Зарево от пожара ночью видно даже в других городах ЮБК.
Ранее КП-Крым сообщала, что Роспотребнадзор обнаружил превышение диоксида серы в воздухе рядом с местом ЧП.