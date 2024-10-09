Могли взорвать дистанционно: как на вокзале в Ярославле предотвратили теракт

Поезд, в котором нашли взрывное устройство, приехал в Ярославль из Тверской области. Изначально состав формировался на станции Дно в Псковской области. Затем он успел побывать на станции Сонково в Тверской области, а после поехал в Ярославль. Предполагалось, что поезд направлялся в сторону нефтеперерабатывающего завода, но позднее эта информация не подтвердилась.