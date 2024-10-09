Могли взорвать дистанционно: как на вокзале в Ярославле предотвратили теракт

В среду, 9 октября, стало известно о предотвращении теракта на главном железнодорожном вокзале в Ярославле. На одном из вагонов нашли устройство с проводами и взрывчаткой внутри. Предполагается, что террористы планировали взорвать его дистанционно. «Вечерняя Москва» выяснила подробности этого случая.
Инцидент произошел утром в субботу, 5 октября, на железнодорожном вокзале «Ярославль-Главный». Около восьми часов к платформам прибыл поезд, состоящий из 61 вагона. При его осмотре внимание служебных собак привлек 47-й вагон, к которому на высоте 1,7 метра был примотан скотчем подозрительный черный предмет с проводами.
Сотрудники вокзала вызвали саперов, которые решили ликвидировать подозрительное устройство на месте. Детонации не произошло. При этом предмет имел все признаки самодельного взрывного устройства.
— Он был размером примерно 10 на 25 сантиметров, в виде свертка из полимерного материала черного цвета, перемотанный скотчем, внутри которого находилась металлическая труба, а также различные вещества и сим-карта для дистанционного подрыва, — пишет Telegram-канал Baza.
По факту обнаружения взрывного устройства было возбуждено уголовное дело о теракте.
Поезд, в котором нашли взрывное устройство, приехал в Ярославль из Тверской области. Изначально состав формировался на станции Дно в Псковской области. Затем он успел побывать на станции Сонково в Тверской области, а после поехал в Ярославль. Предполагалось, что поезд направлялся в сторону нефтеперерабатывающего завода, но позднее эта информация не подтвердилась.
— Сотрудники спецслужб выясняют, где и когда могло быть заложено взрывное устройство, — сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
Сам поезд перевозил дизельное топливо. При этом 47-й вагон, к которому прикрепили взрывное устройство, был пустым. Вагон принадлежал московской компании, но был официально закреплен за станцией, находящейся в Подмосковье.
К настоящему моменту преступника все еще ищут. Бывший следователь, адвокат Максим Калинов рассказал «Вечерней Москве», что подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Если же в преступлении участвовала группа лиц, срок заключения для каждого из них увеличится до 12−20 лет.
— Однозначно будет реальный срок, при этом потом не будут рассматриваться ходатайства об условно-досрочном освобождения, никаких скидок не будет вообще, — подчеркнул он.
По словам правозащитника, если подрывник был иностранным гражданином, его будут судить за попытку совершения теракта. Однако если он окажется россиянином, который установил взрывное устройство по заданию иностранных спецслужб, к уголовному делу прибавится еще одна статья.
— Если это гражданин России, то не исключаю, что его могут привлечь за госизмену. Есть ли у преступления еще какие-то другие составы, будет разбираться следствие, — заключил Калинов.
Подобные случаи происходили и раньше. Так, 4 марта неизвестные взорвали участок железнодорожного моста в Самарской области. Тогда местные власти объявили в регионе план «Загорск», оповестив местных жителей о чрезвычайной ситуации. В тот же день еще два взрывных устройства нашли на железной дороге в поселках Безенчук и Нагорный Самарской области.
2 марта самодельное взрывное устройство (СВУ) нашли на днище автомобиля, пытавшегося въехать в Крым через КПП «Джанкой». За рулем был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Устройство обезвредили и разобрали. Выяснилось, что его собрали из иностранных компонентов, которые страны НАТО поставляли Украине.
В феврале СВУ с почти двумя килограммами взрывчатки обезвредили на территории металлургического завода в Санкт-Петербурге. Личность подрывника удалось установить не сразу, так как устройство находилось в складском помещении вне видимости камер видеонаблюдения.