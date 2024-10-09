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В Омске иномарка на полном ходу врезалась в столб

После удара на проезжую часть упала опора линии электропередач.

Источник: Комсомольская правда

ДТП произошло сегодня днем в 13:45 в районе улицы 6-Станционная в Ленинском округе. Как рассказали «Комсомольской правде» в омской полиции, за рулем автомобиля находился 21-летний омич, который не справился с управлением. После ДТП он и его пассажир, юноша 2003 года рождения, — доставлены в медучреждение.

Оперативно опора линии электропередач была убрана с проезжей части. В полиции отмечают, что в этот момент на проезжей части не было других машин и пешеходов, что позволило избежать более тяжких последствий.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Также дорожными службами были проведены работы по замене опоры линий электропередач и ее фиксации.