В Сочи 14 часов шла спасательная операция по эвакуации туриста из леса

Еще 6 октября мужчина пошел по грибы. На следующий день он позвонил родственникам и сказал, что находится на горе Бозтепе. Больше дозвониться до него не могли. В назначенное время мужчина с маршрута не вышел, 8 октября отец пропавшего обратился за помошью к спасателям. Они разделились на три группы (всего было 11 человек) обследовали местность в районе гор Арош и Бозтепе, далее одни шли по хребту, а другие — по каньону реки Куапсе.