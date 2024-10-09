В Сочи 14 часов шла спасательная операция по эвакуации туриста из леса, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Еще 6 октября мужчина пошел по грибы. На следующий день он позвонил родственникам и сказал, что находится на горе Бозтепе. Больше дозвониться до него не могли. В назначенное время мужчина с маршрута не вышел, 8 октября отец пропавшего обратился за помошью к спасателям. Они разделились на три группы (всего было 11 человек) обследовали местность в районе гор Арош и Бозтепе, далее одни шли по хребту, а другие — по каньону реки Куапсе.
«Мы все время подавали звуковые сигналы, звали пропавшего. И в один момент нам пришел ответ, мужчина кричал — я здесь. Голос был слабый, но мы хорошо его услышали. Обнаружили пострадавшего в пол второго ночи», — рассказывает спасатель 1 класса ЮРПСО МЧС России Ярослав Старогорский.
Сотрудники МЧС оказали мужчине первую помощь, накормили его. В результате падения турист получил травмы, ссадины и ушибы. По его словам, он шел по ущелью и сорвался в обрыв со скального уступа.
Туриста вывели в городскую черту — микрорайон Верхняя Мамедова Щель. Там пострадавшего передали врачам скорой помощи.
«В этот раз туристу очень повезло. Его отец смог подробно описать спасателям места, по которым любит гулять его сын. К счастью, серьезных травм мужчина не получил, благодаря чему он дождался сотрудников МЧС России, которые смогли быстро его найти ночью, в условиях сложного скального рельефа», — отметили в ЮРПСО.