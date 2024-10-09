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Воронежский рыбак попался на браконьерстве в нерестовый период

Жителя Воронежской области приговорили к обязательным работам за ловлю рыбы сетью.

Источник: Комсомольская правда

В Лисках Воронежской области состоялся мировой суд над местным жителем, которого обвинили в незаконной добыче рыбы в нерестовый период. В мае этого года мужчина попался с поличным на реке Дон во время ловли сетью.

— В ходе дознания обвиняемый вину в совершении преступления признавал полностью, однако в судебном заседании изменил показания и вину признавал частично, — сообщили в Лискинской транспортной прокуратуре.

В итоге суд признал вину подсудимого и назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура