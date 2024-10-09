В Ташкенте задержали студента, который скупал человеческие органы через соцсети

Вскоре студент вступил в контакт с несколькими людьми, которые выразили желание продать свои органы. Он уверял их, что пересадка будет проведена в Германии, где у него якобы есть знакомые в больницах, готовые покрыть все расходы на операцию и проживание. Для оформления документов и покупки билетов он требовал авансовый платёж в размере 350 долларов.