В Ташкенте задержали студента, который скупал человеческие органы через соцсети

Задержанный объяснил свои действия финансовыми трудностями. В апреле 2024 года он узнал о возможности заработка на торговле органами и присоединился к одной из Telegram-групп, посвящённой этой теме. В своих объявлениях он обещал найти покупателей на почки, печень и костный мозг, предлагая большие суммы в иностранной валюте.
Вскоре студент вступил в контакт с несколькими людьми, которые выразили желание продать свои органы. Он уверял их, что пересадка будет проведена в Германии, где у него якобы есть знакомые в больницах, готовые покрыть все расходы на операцию и проживание. Для оформления документов и покупки билетов он требовал авансовый платёж в размере 350 долларов.
26 апреля 2024 года студент встретился с одним из своих потенциальных «клиентов» около супермаркета в Ташкенте, где получил заранее оговоренную сумму. Однако его действия находились под наблюдением правоохранительных органов, и он был задержан на месте при получении денег.
На суде студент заявил, что не собирался на самом деле покупать органы, а просто обманывал потенциальных продавцов, чтобы получить аванс.
Суд признал студента виновным по статье о купле-продаже органов и тканей человека. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. В течение этого времени ему запрещено покидать место постоянного жительства с 23:00 до 06:00, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.