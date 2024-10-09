В Воронежской области задержана подозреваемая в убийстве

Сообщается, что в субботу, 5 октября, в городе Лиски Воронежской области был доставлен 46-летний мужчина с ножевым ранением правого бедра. По предварительным данным, во время застолья пострадавший в присутствии сожителя подозреваемой начал рассказывать об их бывших взаимоотношениях. Разговор вызвал недовольство 48-летней женщины. В ответ она нанесла мужчине удар ножом. Пострадавший скончался в больнице.