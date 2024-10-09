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В Воронежской области задержана подозреваемая в убийстве

Женщина нанесла смертельные ранения мужчине во время застолья.

В Лискинском районе Воронежской области задержали подозреваемую в убийстве мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что в субботу, 5 октября, в городе Лиски Воронежской области был доставлен 46-летний мужчина с ножевым ранением правого бедра. По предварительным данным, во время застолья пострадавший в присутствии сожителя подозреваемой начал рассказывать об их бывших взаимоотношениях. Разговор вызвал недовольство 48-летней женщины. В ответ она нанесла мужчине удар ножом. Пострадавший скончался в больнице.

Женщина была задержана полицией. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемой может грозить до восьми лет лишения свободы. Известно, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление.

СК