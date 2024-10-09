В Уфе нашли водителя, бросившего на дороге сбитого им ребенка

«Я выезжал со двора в сторону Черниковки на проспект Октября. Остановился перед пешеходным переходом, посмотрел налево-направо, убедился, что не создаю помех, стал двигаться, в этот момент резко появился ребенок. Я мгновенно попытался остановиться. Я открыл дверь, у ребенка спросил, все ли нормально. Тот ответил, что все нормально. Я дальше поехал по своим делам».