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В Уфе нашли водителя, бросившего на дороге сбитого им ребенка

Сотрудники госавтоинспекции Уфы установили водителя, который покинул место ДТП.

Источник: ГАИ Уфы

Выяснилось, что ребенка сбил 34-летний уфимец, управлявший автомобилем «Нива». В отношении него составлен административный материал по статье «оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся».

Водитель пояснил, что мальчик выбежал перед автомобилем внезапно.

«Я выезжал со двора в сторону Черниковки на проспект Октября. Остановился перед пешеходным переходом, посмотрел налево-направо, убедился, что не создаю помех, стал двигаться, в этот момент резко появился ребенок. Я мгновенно попытался остановиться. Я открыл дверь, у ребенка спросил, все ли нормально. Тот ответил, что все нормально. Я дальше поехал по своим делам».

пояснил уфимец.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в аварии подросток с различными травмами обратился в больницу. Ему оказали помощь и отпустили домой в сопровождении родственников.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование, сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.