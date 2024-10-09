В Уфе нашли водителя, бросившего на дороге сбитого им ребенка

Выяснилось, что ребенка сбил 34-летний уфимец, управлявший автомобилем «Нива». В отношении него составлен административный материал по статье «оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся».
Водитель пояснил, что мальчик выбежал перед автомобилем внезапно.
«Я выезжал со двора в сторону Черниковки на проспект Октября. Остановился перед пешеходным переходом, посмотрел налево-направо, убедился, что не создаю помех, стал двигаться, в этот момент резко появился ребенок. Я мгновенно попытался остановиться. Я открыл дверь, у ребенка спросил, все ли нормально. Тот ответил, что все нормально. Я дальше поехал по своим делам».
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в аварии подросток с различными травмами обратился в больницу. Ему оказали помощь и отпустили домой в сопровождении родственников.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование, сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.