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В Ростове осудили четверых участников террористического сообщества

Южный военный суд вынес приговор четверым участникам радикального террористического сообщества, организованного в одной из дагестанских колоний. Согласно сообщению пресс-службы суда, один из обвиняемых возглавлял ТС.

Экстремисты распространяли радикальную исламистскую идеологию, привлекали в свое сообщество новых членов и готовили их к совершению преступлений.

В 2020 году один из фигурантов, Арбахан Ахмедов, возглавил террористическую ячейку, взяв на себя полномочия лидера. Суд приговорил его к 20 годам заключения с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Его сообщник, Руслан Ибрагимов, входивший в число старших участников ТС, приговорен к 10 годам колонии с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

Двое других преступников — Султан Гашимов и Алисултан Алиев — получили 7,5 и 7 лет колонии соответственно.