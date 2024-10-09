В Ростове осудили четверых участников террористического сообщества

Экстремисты распространяли радикальную исламистскую идеологию, привлекали в свое сообщество новых членов и готовили их к совершению преступлений.
В 2020 году один из фигурантов, Арбахан Ахмедов, возглавил террористическую ячейку, взяв на себя полномочия лидера. Суд приговорил его к 20 годам заключения с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Его сообщник, Руслан Ибрагимов, входивший в число старших участников ТС, приговорен к 10 годам колонии с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.
Двое других преступников — Султан Гашимов и Алисултан Алиев — получили 7,5 и 7 лет колонии соответственно.