В Челябинске задержали сотрудника областного Главка МВД

Спецмероприятие провели сотрудники ФСБ. «Высокопоставленного сотрудника полицейского Главка подозревают в том, что он планировал выступить в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе», — прокомментировали собеседник.