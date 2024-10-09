В Челябинске задержали сотрудника областного Главка МВД

Речь идет про заместителя начальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области.
Спецмероприятие провели сотрудники ФСБ. «Высокопоставленного сотрудника полицейского Главка подозревают в том, что он планировал выступить в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе», — прокомментировали собеседник.
Официального комментария Следственного комитета РФ не поступало.
«В настоящее время оперативниками подразделения собственной безопасности Главка МВД России по Челябинской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины задержанного он понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе Главка МВД.