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У самолета Боинг 737 случился сбой закрылков при посадке в Новосибирске

Включилась аварийная система.

Источник: Комсомольская правда

8 октября произошел тревожный инцидент с самолетом Боинг 737 «авиакомпании “Якутия”, выполнявшим рейс Эльга — Новосибирск.

— В 23 часа 09 минут по мск в процессе захода на посадку в новосибирский аэропорт Толмачево у воздушного судна при выпуске механизации крыла произошло рассогласование закрылков, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Закрылки — это элементы управления самолетом, которые увеличивают подъемную силу крыла на взлете и посадке. Их некорректная работа может привести к снижению управляемости воздушного судна, а в некоторых случаях — к аварии.

К счастью, после этого закрылки были выпущены аварийной системой. В этой связи, экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно в 16 часов 51 минуту по мск, обеспечив безопасность пассажиров.

Ранее мы писали, что 2 октября летевший в Новосибирск самолет Сухой Суперджет 100 повредил крыло.

Помимо этого, в тот же день в аэропорту Толмачево у самолета S7 во время взлета отказал турбодвигатель.