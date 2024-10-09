У самолета Боинг 737 случился сбой закрылков при посадке в Новосибирске

8 октября произошел тревожный инцидент с самолетом Боинг 737 «авиакомпании “Якутия”, выполнявшим рейс Эльга — Новосибирск.
— В 23 часа 09 минут по мск в процессе захода на посадку в новосибирский аэропорт Толмачево у воздушного судна при выпуске механизации крыла произошло рассогласование закрылков, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.
Закрылки — это элементы управления самолетом, которые увеличивают подъемную силу крыла на взлете и посадке. Их некорректная работа может привести к снижению управляемости воздушного судна, а в некоторых случаях — к аварии.
К счастью, после этого закрылки были выпущены аварийной системой. В этой связи, экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно в 16 часов 51 минуту по мск, обеспечив безопасность пассажиров.
Ранее мы писали, что 2 октября летевший в Новосибирск самолет Сухой Суперджет 100 повредил крыло.
Помимо этого, в тот же день в аэропорту Толмачево у самолета S7 во время взлета отказал турбодвигатель.