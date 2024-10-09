«Огромные потери»: на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ

«Гораздо более ограниченные средства ПВО, защищающие цели в этом районе, по сравнению с линией фронта на территории Донбасса позволили российской авиации наносить авиаудары с большей интенсивностью, при этом, как сообщается, потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными», — говорится в публикации.
Как отмечают авторы материала, Су-34 играют в целом все более важную роль в украинском конфликте.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Как отметило ведомство, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.