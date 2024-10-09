Закончился 194 день поисков пропавшего уфимского подростка

Напомним, вечером 30 марта, была опубликована информация о том, что 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов пропали без вести. Они вместе занимались спортивным туризмом в уфимском Детском центре «Меридиан». В начале минувшей весны подростки стали участниками соревнования среди учащихся «Туристская лыжня — 2024», где стали победителями. Состязания проходили недалеко от детского лагеря «Чайка», и после субботних занятий юные спортсмены направились туда погулять.