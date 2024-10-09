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ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на домогательства и сексуальное насилие, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников агентства.

Источник: Reuters

«В последнее время поток женщин-информаторов устремился на Капитолийский холм, чтобы дать показания за закрытыми дверями перед надзорными комитетами конгресса об обвинениях в сексуальном насилии и домогательствах в ЦРУ», — говорится в сообщении телеканала.

По данным CNN, из-за наплыва жалоб в ЦРУ провели внутреннее расследование для определения масштабов проблемы. Так, 28% респондентов заявили, что минимум однажды сталкивались со случаями «сексуально враждебной рабочей среды». При этом 9% отметили, что это произошло за последний год, а 7% заявили о случаях «нежелательных половых связей или домогательств» на службе.

В то же время CNN отмечает, что полностью доверять результатам расследования не стоит: опрос был добровольным и лишь 25% сотрудников приняли в нем участие, однако полная картина может быть хуже, потому что ряд жертв насилия не сообщает о проблеме.

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