ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ

«В последнее время поток женщин-информаторов устремился на Капитолийский холм, чтобы дать показания за закрытыми дверями перед надзорными комитетами конгресса об обвинениях в сексуальном насилии и домогательствах в ЦРУ», — говорится в сообщении телеканала.
По данным CNN, из-за наплыва жалоб в ЦРУ провели внутреннее расследование для определения масштабов проблемы. Так, 28% респондентов заявили, что минимум однажды сталкивались со случаями «сексуально враждебной рабочей среды». При этом 9% отметили, что это произошло за последний год, а 7% заявили о случаях «нежелательных половых связей или домогательств» на службе.
В то же время CNN отмечает, что полностью доверять результатам расследования не стоит: опрос был добровольным и лишь 25% сотрудников приняли в нем участие, однако полная картина может быть хуже, потому что ряд жертв насилия не сообщает о проблеме.