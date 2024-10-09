В Тольятти передано в суд дело о нападении на врача скорой помощи

Резонансный инцидент произошел 27 августа у круглосуточного магазина «Пятерочка» на Рябиновом бульваре, 7. По версии следствия, обвиняемый вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки. В какой-то момент одному из приятелей стало плохо, в связи с чем ему вызвали бригаду скорой помощи. Прибывший сотрудник стал осматривать мужчину. В это время обвиняемый, посчитав, что медик неквалифицированно оказывает помощь, набросился на него и попытался ударить, угрожая физической расправой.