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В Тольятти передано в суд дело о нападении на врача скорой помощи

В Тольятти местный житель предстанет перед судом по обвинению в угрозах причинения тяжкого вреда здоровью работнику скорой помощи. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 119 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

Источник: Коммерсантъ

Резонансный инцидент произошел 27 августа у круглосуточного магазина «Пятерочка» на Рябиновом бульваре, 7. По версии следствия, обвиняемый вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки. В какой-то момент одному из приятелей стало плохо, в связи с чем ему вызвали бригаду скорой помощи. Прибывший сотрудник стал осматривать мужчину. В это время обвиняемый, посчитав, что медик неквалифицированно оказывает помощь, набросился на него и попытался ударить, угрожая физической расправой.

Видео нападения на медика распространилось в социальных сетях, после чего глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Самарской области Максиму Козлову доложить о расследовании нападения.

«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили следователи.