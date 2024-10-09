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Бастрыкин дал ряд поручений: в Ростове девушка скончалась из-за халатности врачей

Ростовская область, 9 октября 2024. DON24.RU. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи девушке в Ростове, сообщает Информационный центр СК России.

На единую линию Информационного центра СК России обратилась жительница Ростовской области. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее 21-летней дочери.

«В декабре прошлого года девушке, страдавшей сахарным диабетом, в медицинском учреждении в городе Ростове проведена офтальмологическая операция. После хирургического вмешательства состояние пациентки резко ухудшилось, возникли проблемы с дыханием, однако квалифицированная помощь ей не была оказана своевременно», — говорится в сообщении.

В результате при переводе в другое лечебное учреждение девушка скончалась. Виновные лица не привлечены к уголовной ответственности.

В СУ СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело, проводится судебно-медицинская экспертиза.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде принять меры к скорейшему окончанию производства судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки, о чем представить доклад», — пишет источник.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК