Бастрыкин дал ряд поручений: в Ростове девушка скончалась из-за халатности врачей

На единую линию Информационного центра СК России обратилась жительница Ростовской области. Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее 21-летней дочери.
«В декабре прошлого года девушке, страдавшей сахарным диабетом, в медицинском учреждении в городе Ростове проведена офтальмологическая операция. После хирургического вмешательства состояние пациентки резко ухудшилось, возникли проблемы с дыханием, однако квалифицированная помощь ей не была оказана своевременно», — говорится в сообщении.
В результате при переводе в другое лечебное учреждение девушка скончалась. Виновные лица не привлечены к уголовной ответственности.
В СУ СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело, проводится судебно-медицинская экспертиза.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде принять меры к скорейшему окончанию производства судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки, о чем представить доклад», — пишет источник.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.