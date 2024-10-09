Бастрыкин дал ряд поручений: в Ростове девушка скончалась из-за халатности врачей

«В декабре прошлого года девушке, страдавшей сахарным диабетом, в медицинском учреждении в городе Ростове проведена офтальмологическая операция. После хирургического вмешательства состояние пациентки резко ухудшилось, возникли проблемы с дыханием, однако квалифицированная помощь ей не была оказана своевременно», — говорится в сообщении.