Пострадавшие в ДТП со школьным автобусом в Нижегородской области выписаны

Пассажиры школьного автобуса, попавшего в ДТП в Большемурашкинском районе 7 октября, не получили существенных травм. Об этом сообщает Telegram-канал «Бокал прессека».
Школьный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на 14 км додороги «Работки — Порецкое» рядом с селом Чернуха. В автобусе на момент аварии находились восемь человек, из них пять детей. Все они получили травмы.
«С детьми все в порядке. Трое пострадавших в ДТП со школьным автобусом из Большемурашкинского округа были доставлены в НОДКБ. На углубленном обследовании врачи не нашли угрозы для жизни и здоровья, дети отпущены домой», — говорится в сообщении.
Ранее в сети появилось видео с места ДТП со школьным автобусом в Нижегородской области.