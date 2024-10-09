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В Молдове пропал 10-летний ребенок: Утром мальчик отправился в школу, но до автобусной остановки так и не дошел

Автобусная остановка находится всего в километре от дома, в котором живет ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Новоаненском районе пропал 10-летний ребёнок.

Утром 9 октября мальчик из села Николаевка отправился в школу, но до автобусной остановки, находящейся в километре от дома, не дошёл.

Приметы: рост: примерно 140 см, среднее телосложение, брюнет.

Был в чёрном батнике с капюшоном, спортивных чёрных штанах, чёрных кроссовках.

К полиции присоединились семья ребенка, местные жители, охотники и волонтеры, чтобы оперативно обследовать как можно больший радиус территории.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят звонить по номерам: 060301899, 069690985 или 112.