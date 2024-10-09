В Молдове пропал 10-летний ребенок: Утром мальчик отправился в школу, но до автобусной остановки так и не дошел

В Новоаненском районе пропал 10-летний ребёнок.
Утром 9 октября мальчик из села Николаевка отправился в школу, но до автобусной остановки, находящейся в километре от дома, не дошёл.
Приметы: рост: примерно 140 см, среднее телосложение, брюнет.
Был в чёрном батнике с капюшоном, спортивных чёрных штанах, чёрных кроссовках.
К полиции присоединились семья ребенка, местные жители, охотники и волонтеры, чтобы оперативно обследовать как можно больший радиус территории.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят звонить по номерам: 060301899, 069690985 или 112.