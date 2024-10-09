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Убийственная коллекция. У белоруса в доме нашли оружие, теперь ему грозит наказание

У жителя Солигорского района сотрудники правоохранительных органов нашли в гараже оружие. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Сотрудники милиции во время рейда с представителями инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили у 58-летнего жителя Солигорского района в гараже ружье с боеприпасами, пневматическую винтовку, а также арбалет. Ранее мужчина был охотником, однако его лишили права на хранение оружия из-за нарушения законодательства.

Найденное оружие отправили на экспертизу, от которой будет зависеть, какая мера ответственности будет назначена жителю Солигорского района.

Сообщается, что с 7 по 11 октября идет основной этап мероприятия «Арсенал», цель которого — предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с оборотом оружия.

В УВД Минского облисполкома напомнили, что гражданин, который добровольно сдаст незаконно хранящееся огнестрельное или газовое оружие, будет освобожден от ответственности. При этом нарушители могут получить штраф от Br400 до Br800. Также в отношении нарушителя может быть начато уголовное дело, по которому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.