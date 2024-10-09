Убийственная коллекция. У белоруса в доме нашли оружие, теперь ему грозит наказание

В УВД Минского облисполкома напомнили, что гражданин, который добровольно сдаст незаконно хранящееся огнестрельное или газовое оружие, будет освобожден от ответственности. При этом нарушители могут получить штраф от Br400 до Br800. Также в отношении нарушителя может быть начато уголовное дело, по которому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.