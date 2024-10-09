В Ростове за терроризм и вербовку осудили четверых арестантов из Дагестана

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к различным срокам четверых мужчин, вступивших в террористическую организацию во время отбывания наказания в исправительном учреждении на территории Республики Дагестан.
— Подсудимые признаны виновными. Они получили от 7 до 20 лет. Троих направили в колонии строгого режима, еще одного — в исправительную колонию особого режима. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано, — прокомментировали в пресс-службе суда.
Экстремистов осудили за участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и вербовку (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
По данным следствия, отбывая наказание заключенные вступили в террористическое сообщество, созданное в период с 2008 по 2011 годы.
Двое из четверых осужденных (один с июля 2019 по декабрь 2019 года, а другой с марта по июль 2020 года) проводили регулярные занятия по изучению радикальной идеологии. Один из указанных лидеров в марте 2020 года возглавил террористическое сообщество. Позже их деятельность была раскрыта.