В Ростове за терроризм и вербовку осудили четверых арестантов из Дагестана

Двое из четверых осужденных (один с июля 2019 по декабрь 2019 года, а другой с марта по июль 2020 года) проводили регулярные занятия по изучению радикальной идеологии. Один из указанных лидеров в марте 2020 года возглавил террористическое сообщество. Позже их деятельность была раскрыта.