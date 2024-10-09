Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За побег со службы мобилизованный из Воронежской области получил условный срок

Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному участнику специальной военной операции, который самовольно покинул часть, чтобы помочь жене по уходу за больным ребенком.

Источник: РИА "Новости"

За это осуждённый получил условный срок пять лет.

Согласно приговору, рядовой Андрей А. был признан виновным в самовольном оставлении части свыше месяца. Он был призван в армию в рамках частичной мобилизации и участвовал в боевых действиях с октября 2022 по январь 2023 года. Проживая с семьей с 2013 года в Воронеже на съемных квартирах, он заботился о сыне, у которого установлен диагноз о задержке в развитии. Жена при этом страдает от ревматоидного полиартрита.

14 мая 2023 года, перед построением, Андрей покинул часть и далее не сообщал о своем местонахождении. Его задержали 18 декабря у торгового центра на улице Кольцовской в Воронеже.

На суде обвиняемый признал свою вину и выразил готовность к продолжению службы на СВО. С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил условный срок, и счел возможным исправление осужденного без реального лишения свободы.