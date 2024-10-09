За побег со службы мобилизованный из Воронежской области получил условный срок

Согласно приговору, рядовой Андрей А. был признан виновным в самовольном оставлении части свыше месяца. Он был призван в армию в рамках частичной мобилизации и участвовал в боевых действиях с октября 2022 по январь 2023 года. Проживая с семьей с 2013 года в Воронеже на съемных квартирах, он заботился о сыне, у которого установлен диагноз о задержке в развитии. Жена при этом страдает от ревматоидного полиартрита.