В Челябинске мужчине, угрожавшему отрезать язык учительнице, грозит два года колонии

Напомним, отец ученика ворвался в класс во время урока и начал ругаться матом на педагога. Ему не понравилось, что она сделала замечание его сыну. У педагога началась истерика, в итоге ее увезли на скорой в больницу. Устроившего скандал мужчину позже арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.