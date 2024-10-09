В Челябинске мужчине, угрожавшему отрезать язык учительнице, грозит два года колонии

Прокуратура в Челябинске направила в суд уголовное дело мужчины, который ворвался в класс и пообещал отрезать учительнице язык. Ему грозит до двух лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью). Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.
Напомним, отец ученика ворвался в класс во время урока и начал ругаться матом на педагога. Ему не понравилось, что она сделала замечание его сыну. У педагога началась истерика, в итоге ее увезли на скорой в больницу. Устроившего скандал мужчину позже арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.