МВД предупредило о кибермошенничестве с поддельными медицинскими файлами

Также МВД предупредило о мошенниках, которые представляются сотрудниками многофункциональных центров (МФЦ) и пытаются получить код из СМС и другие личные данные. Мошенники направляют письма на электронную почту или звонят, утверждая, что нужно записаться на прием или оформить услугу. МВД напомнило, что сотрудники МФЦ не запрашивают код из СМС, и призвало граждан быть бдительными.