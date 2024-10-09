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Дом выгорел из-за вспыхнувшего холодильника в хуторе Ростовской области

Пожар из-за холодильника произошел в частном доме в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Нижнеподпольном Ростовской области выгорело 10 кв. метров частного дома. Огонь мог пройти еще больше, но его вовремя потушили пожарные, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как выяснилось, пожар произошел 8 октября на улице Центральной. Рано утром в доме воспламенился холодильник, и от него загорелись домашние вещи. Помощь вызвали хозяева.

— На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы холодильника из-за короткого замыкания, — отметили в МЧС.

Жителям Дона напоминают: состояние проводки и электроприборов нужно периодически проверять. Нельзя менять провода самостоятельно, это должны делать профессионалы.