Дом выгорел из-за вспыхнувшего холодильника в хуторе Ростовской области

В хуторе Нижнеподпольном Ростовской области выгорело 10 кв. метров частного дома. Огонь мог пройти еще больше, но его вовремя потушили пожарные, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как выяснилось, пожар произошел 8 октября на улице Центральной. Рано утром в доме воспламенился холодильник, и от него загорелись домашние вещи. Помощь вызвали хозяева.
— На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы холодильника из-за короткого замыкания, — отметили в МЧС.
Жителям Дона напоминают: состояние проводки и электроприборов нужно периодически проверять. Нельзя менять провода самостоятельно, это должны делать профессионалы.