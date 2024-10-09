Люди несут к дому цветы и игрушки: что произошло после убийства двух девочек в Тольятти

Вторник, 8 октября 2024 года, выдался для жителей одного из дворов в Комсомольском районе Тольятти беспокойным. Накануне туда нагрянула сначала полиция, а потом и следователи с криминалистами. Оказалось, в доме на улице Лизы Чайкиной убили двоих детей — девочкам было всего два года и пять лет. На причастность к преступлению сейчас проверяют их старшую сводную сестру — 13-летнюю школьницу. Рассказываем, какие события предшествовали убийству двух девочек в Тольятти и что произошло после.