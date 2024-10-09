Люди несут к дому цветы и игрушки: что произошло после убийства двух девочек в Тольятти

Вторник, 8 октября 2024 года, выдался для жителей одного из дворов в Комсомольском районе Тольятти беспокойным. Накануне туда нагрянула сначала полиция, а потом и следователи с криминалистами. Оказалось, в доме на улице Лизы Чайкиной убили двоих детей — девочкам было всего два года и пять лет. На причастность к преступлению сейчас проверяют их старшую сводную сестру — 13-летнюю школьницу. Рассказываем, какие события предшествовали убийству двух девочек в Тольятти и что произошло после.
Выбежали из дома, как оголтелые
Одними из первых о происшествии узнали пенсионерки, которые накануне сидели на лавочке у подъезда. Пожилые женщины видели, как около четырех часов дня мать девочек Ирина вместе с сожителем Юрием зашла в дом, но вскоре они выскочили на улицу. По ним сразу стало понятно: что-то случилось.
— Ира с Юрой зашли домой вчера, а потом выбежали, как оголтелые. Юра спрашивал, не видела ли я Владу*. Все это часа в четыре началось. Потом приехала полиция, все осматривали, даже в мусоропровод заглядывали. И часов только в 10 вечера вынесли тела детей, — рассказала «Комсомолке» местная жительница.
Еще одна пенсионерка лично общалась с сотрудниками полиции. Они зашли к ней для опроса. Спросили, знает ли она что-то про многодетную семью. Та сначала подумала на ту, где растят троих мальчишек. О том, что могло случиться что-то плохое с Ириной и ее девочками, даже предположить не могла.
— Ко мне полицейские пришли, начали про многодетных спрашивать. Я подумала про семью из первого подъезда — там трое мальчишек. Вот они в голову пришли. А уж когда про девочек сказали, я поняла. Но ничего плохого не могла подумать, — поделилась тольяттинка.
Ссора и романтичное признание
Соседи признаются, что ничего необычного за семьей не замечали. У 41-летней Ирины от первого брака три дочери: 18, 13 и 10 лет. Потом она встретила Юрия. Он младшее ее на девять лет. Так в их семье появились еще две дочери. По словам местных жителей, мужчина очень любил и Ирину, и детей. Даже оставил недавно на асфальте у подъезда романтичную надпись.
Про скандалы в семье соседи сказать ничего не могут. При этом источники «Комсомолки» сообщают, что накануне Ирины и Юрия не было дома, потому что их вызывали на опрос в правоохранительные органы. Якобы женщина после ссоры написала заявление на сожителя за незаконное проникновение в жилище.
Спрятанные тела на балконе
Дома за старшую оставили 13-летнюю Владу. Она должна была следить за малышами. Насколько известно, первой в квартиру вернулась 10-летняя дочь Ирины. Она и нашла истерзанные тела крошек на балконе. Следом о трагедии узнали родители.
Старшей дочери дома не оказалось. Впоследствии ее нашли в парке, неподалеку от дома. Школьницу сейчас проверяют на причастность к убийству детей. Ее отправили в психиатрический стационар. Девочку ждет проверка на психические расстройства. Заведено уголовное дело, но, как объяснил «КП-Самара» адвокат Александр Лукинов, школьнице еще нет 14 лет, поэтому она может избежать наказания. Максимум, что ей грозит, — спецшкола.
Сейчас о вчерашних печальных событиях во дворе почти ничего не напоминает. Все тихо, спокойно. Однако местные жители нет-нет да и поглядывают на окна квартиры, где убили малышей. Некоторые горожане настолько прониклись трагедией, что устроили стихийный мемориал. Они приносят к подъезду, в котором жили девочки с семьей, цветы, игрушки и сладости.