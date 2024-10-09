«Тайна метро»: В Омске студенты создают компьютерную игру о подземке

Студенты Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Данила Ковалёв, Максим Лугин и Максим Радле-Десятник взялись за амбициозный проект: создание компьютерной игры «Тайна метро». В центре сюжета — подросток, который в поисках разгадки тайны, не позволяющей покинуть Омск, исследует скрытые подземелья города. В процессе игры юноша знакомится с разными локациями Омска и выполняет разные задания. Разработчики подчеркивают, что атмосфера игры будет отражать характер провинциальных постсоветских городов, с узнаваемой типовой застройкой жилых районов.
За свою идею ребята получили грант в размере 1 млн рублей в конкурсе «Студенческий стартап». Как рассказали разработчики, «Тайна метро» поможет омичам узнать новые и интересные факты о городе и поближе познакомиться в городскими легендами. Среди локаций, которые будут использоваться как основные — подземные тоннели, Омский ЖД Вокзал и, конечно же, станция метро.
«Мы хотим показать наш город с его особенностями и стереотипами, — поделился один из разработчиков, Данила Ковалёв. — Основой для сюжета стала шутка о невозможности покинуть Омск, а также история омского метро. Мы делаем игру в жанре приключения с элементами ролевой игры, где игрок будет влиять на развитие сюжета, выбирать диалоги и собирать инвентарь».
В данный момент ребята уже разработали концепцию игры и основные сюжетные линии. Существуют также первые 3D-модели локаций и герои. Часть выигранного гранта пойдет на регистрацию юридического лица, уплату налогов, приобретение оборудования для моделирования игры, а также заработную плату участникам проекта.