«Тайна метро»: В Омске студенты создают компьютерную игру о подземке

«Мы хотим показать наш город с его особенностями и стереотипами, — поделился один из разработчиков, Данила Ковалёв. — Основой для сюжета стала шутка о невозможности покинуть Омск, а также история омского метро. Мы делаем игру в жанре приключения с элементами ролевой игры, где игрок будет влиять на развитие сюжета, выбирать диалоги и собирать инвентарь».