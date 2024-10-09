С собой был рюкзак со значками. В Забайкалье 22-летняя девушка вышла из дома и пропала без вести

— Помогите, пропал человек! Распространите информацию! — такие просьбы периодически получают поисковые отряды. Волонтеры и добровольцы берутся за работу сразу после обращения. Делают и рассылают ориентировки, выдвигаются проверять местность, где последний раз видели пропавшего. Вот и в этот раз, за помощью обратились родные 22-летней девушки из Забайкальского края. Сибирячка исчезла при загадочных обстоятельных еще в середине лета.
— В конце июля 2024 года она ушла из дома на улице Ковыльная города Чита и пропала без вести, — сообщили в поисковом отряде имени Кости Долгова.
Что произошло с молодой и красивой девушкой? Куда она могла направиться? Остается лишь догадываться. Известно, что в день пропажи она была одета в темно-синюю футболку и черные брюки. С собой у нее был черный рюкзак с множеством значков «Аниме».
— Ее приметы: ростом 165−170 см., телосложение худощавое, волосы рыжие, левая височная часть выбрита, — поделились поисковики.
В ГУ МВД Забайкалья корреспонденту КП-Иркутск сообщили, что родственники подали заявление о пропаже сибирячки только 1 октября. Правоохранители уже начали поисковые мероприятия.
Правоохранители уже начали поисковые мероприятия. Фото: поисковый отряд имени Кости Долгова.