Обещал «замять» уголовное дело: за что арестовали экс-адвоката Алаудинова Шапиро

По делу о мошенничестве в особо крупном размере Шапиро грозит лишение свободы на срок до десяти лет, однако наказание может быть условным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов. По его словам, предыдущие судимости, которые имеются у Шапиро, могут плохо сказаться на его характеристике. В то же время суд может пойти на некоторые уступки, так как обвиняемый активно поддерживал участников спецоперации.