Обещал «замять» уголовное дело: за что арестовали экс-адвоката Алаудинова Шапиро

В понедельник, 7 октября, в Москве арестовали адвоката Дениса Шапиро, заподозрив его в особо крупном мошенничестве. Ранее Шапиро представлял интересы командира батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. В чем именно обвиняют адвоката, что ему грозит и как на арест отреагировал Алаудинов — в материале «Вечерней Москвы».
В понедельник, 7 октября, юрист адвокатской палаты Чеченской республики Денис Шапиро вернулся из-за границы. Из аэропорта его забрал водитель. По пути домой адвокату позвонил старый знакомый, уроженец Таджикистана Олег Воробьев и предложил ненадолго встретиться.
Мужчины пересеклись возле высотки на Мичуринском проспекте, где Воробьев передал Шапиро сумку с якобы документами и деньгами. Когда адвокат собирался уходить, его задержали сотрудники ФСБ.
Позднее выяснилось, что Воробьев участвовал в следственном эксперименте, целью которого был Шапиро. В переданной адвокату сумке на самом деле лежали 50 тысяч реальных рублей почти 30 миллионов — поддельных.
Шапиро допросили и доставили в здание Замоскворецкого районного суда. В тот же день адвоката арестовали, предъявив ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признал.
— Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шапиро Дениса Владимировича на срок один месяц 30 суток, до 7 декабря 2024 года, — сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
В чем обвиняют бывшего адвоката Алаудинова.
Преступление, в котором обвиняют Дениса Шапиро, произошло минувшей весной. Тогда в отношении его товарища Олега Воробьева возбудили некое уголовное дело, ущерб по которому оценивался в 3,7 миллиона рублей.
По версии следствия Шапиро решил воспользоваться положением Воробьева. Адвокат предложил помочь ему «замять» дело и прекратить уголовное преследование, потребовав взамен 400 миллионов рублей.
Отчаявшийся Воробьев с такими условиями согласился. За месяц он отдал Шапиро 110 миллионов рублей, которые тот должен был передать «должностным лицам» из Следственного комитета. На самом же деле адвокат присвоил эти деньги. Вскоре уголовное дело в отношении Воробьева прекратилось, но Шапиро продолжил требовать у него оставшиеся деньги, передает «Коммерсант».
По делу о мошенничестве в особо крупном размере Шапиро грозит лишение свободы на срок до десяти лет, однако наказание может быть условным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов. По его словам, предыдущие судимости, которые имеются у Шапиро, могут плохо сказаться на его характеристике. В то же время суд может пойти на некоторые уступки, так как обвиняемый активно поддерживал участников спецоперации.
— Если он действительно направлял на СВО денежные средства, доставлял какую-то гумпомощь, естественно, это станет для него большим плюсом, охарактеризует его как личность. Если судом это будет учтено, то закон не запрещает назначить ему условное наказание, — пояснил правозащитник.
Тер-Саркисов также напомнил, что у Шапиро есть возможность отправиться в зону спецоперации. Это позволит подсудимому не только смягчить наказание, но и вовсе добиться прекращения уголовного преследования.
— С учетом недавней поправки, если он станет участником СВО, то на время службы производство по уголовному делу будет приостановлено, а все меры пресечения — отменены… А при определенных обстоятельствах он может быть освобожден от уголовной ответственности, — заключил правозащитник.
Новое дело в отношении Шапиро прокомментировал его бывший подзащитный, командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Военный заявил, что «абсолютно спокойно» относится к аресту его экс-адвоката.
— К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности. Вина в порядке, установленном законом, еще не доказана, — подчеркнул он.
Кроме того, Алаудинов напомнил, что Шапиро активно поддерживал участников спецоперации на Украине, в частности бойцов спецназа «Ахмат».
— Шапиро неоднократно оказывал значительную помощь бойцам наших подразделений на линии боевого соприкосновения в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования и так далее… Даже в случае обвинительного приговора суда я благодарен Денису за его помощь бойцам спецназа «Ахмат», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Денис Шапиро представлял интересы Апти Алаудинова на судебных разбирательствах, связанных с покушением на командира «Ахмата».
В феврале 2023 года Алаудинову пришло личное письмо от некой 83-летней жительницы Ростовской области, которая якобы хотела поблагодарить его за участие в спецоперации на Украине. На тот момент генералу регулярно приходили подобные письма, поэтому он, ничего не заподозрив, вскрыл конверт. Внутри оказалось отравляющее вещество.
После отравления Алаудинова вместе с двумя другими военнослужащими, на которых также попало вещество, экстренно госпитализировали. Последствия были не очень серьезными, однако позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц.
Примечательно, что ранее Дениса Шапиро неоднократно привлекали у к уголовной ответственности за мошенничество. Каждый раз адвокат признавал вину или активно сотрудничал со следствием, поэтому суд избирал ему достаточно мягкие наказания — небольшие штрафы или условные сроки.
СМИ пишут, что в 2015 году Шапиро получил пять лет колонии за обман клиента. Как и в случае с Воробьевым, адвокат пообещал ему добиться прекращения уголовного преследования взамен на крупную денежную сумму. Однако наказание смягчили после того, как Шапиро дал показания против бывшего начальника УМВД по ЗАО Москвы Владимира Рожкова. Именно благодаря этим показаниям следователям удалось доказать факт получения чиновником взятки в особо крупном размере.
В 2017 году Шапиро снова попался на вымогательстве, на этот раз жертвой обмана стала супруга топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. За 80 миллионов рублей адвокат обещал женщине помочь перевести ее супруга из СИЗО под домашний арест. Евдокимов перевода так и не дождался — спустя несколько дней его тело с ножевыми ранениями обнаружили в следственном изоляторе.
Тогда Шапиро приговорили к 7,5 года лишения свободы, однако большую часть этого срока адвокат уже отбыл в СИЗО, поэтому вскоре смог выйти на свободу условно-досрочно.
Примечательно, что раньше адвоката звали Дионисием Золотовым, но после очередного уголовного преследования он решил сменить имя и фамилию.