Суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на полгода

В среду в Тамбовском гарнизонном военном суде прошло предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова.
«(Домашний арест — ред.) продлён до 24 марта», — сообщил Буйновский.
Адвокат добавил, что судебное заседание назначено на 16 октября на 10:30.
Предприниматель Сергей Моисеев был арестован в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой «совместно с Цоковым и Моисеевым». Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои «услуги», считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.