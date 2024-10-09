Суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на полгода

Предприниматель Сергей Моисеев был арестован в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой «совместно с Цоковым и Моисеевым». Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.