В Дагестане осуждены участники террористического сообщества в колонии

Кроме того, Арбахан Ахмедов с июля по декабрь 2019 года, а Руслан Ибрагимов с марта по июль 2020 года являлись «старшими» среди других участников террористического сообщества и проводили занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и практики терроризма. В марте 2020-го Арбахан Ахмедов возглавил указанное сообщество, став его руководителем. Он разрабатывал общие планы деятельности, а также психологически и идеологически готовил участников к совершению терактов.