В Дагестане осуждены участники террористического сообщества в колонии

Арбахан Ахмедов, Руслан Ибрагимов, Алисултан Алиев и Султан Гашимов в зависимости от ролей признаны виновными в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.4, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
Арбахану Ахмедову назначено 20 лет колонии строгого режима, Руслану Ибрагимову — 10 лет, Султану Гашимову — 7 лет 6 месяцев. Алисултан Алиев приговорен к 7 годам 3 дням в колонии особого режима (по совокупности с приговором Измайловского районного суда Москвы).
По версии следствия, находясь в колонии, подсудимые вместе с другими заключенными участвовали в террористическом сообществе, которое было там создано в 2008—2011 годах. Отмечается, что подсудимые распространяли среди других осужденных колонии экстремистскую и террористическую идеологию.
Фигуранты дела находились в дагестанской колонии по разным статьям, среди которых разбой, кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. Все, кроме Алисултана Алиева, к моменту приговора уже отбыли свои сроки.
Кроме того, Арбахан Ахмедов с июля по декабрь 2019 года, а Руслан Ибрагимов с марта по июль 2020 года являлись «старшими» среди других участников террористического сообщества и проводили занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и практики терроризма. В марте 2020-го Арбахан Ахмедов возглавил указанное сообщество, став его руководителем. Он разрабатывал общие планы деятельности, а также психологически и идеологически готовил участников к совершению терактов.