В Дагестане задержали жену главы района, чьи дети участвовали в теракте

Во время нападений силовики ликвидировали шестерых боевиков. Среди убитых террористов были Осман и Адиль Омаровы — сыновья на тот момент главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Участие экс-руководителя района в совершении теракта не подтвердилось, но после этого его уволили с поста главы района, а также исключили из «Единой России». 26 июня его арестовали на 10 суток за нецензурную брань в присутствии людей. По аналогичному обвинению были задержаны пятеро его сыновей. Позже Омарова обвинили в отмывании денег и мошенничестве, он остается под стражей.