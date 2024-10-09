В Ейском районе Кубани горят склады

Вечером 9 октября в поселке Октябрьском Ейского района Краснодарского края загорелись складские помещения. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.
По информации ЕДДС Ейского района, территория на расстоянии 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет.
На месте находятся специальные и экстренные службы, пожарные расчеты краевого МЧС России, подразделения ГО и ЧС региона.
Специалисты не дают распространяться пламени, тушат здания и прилегающую территорию, с которой огонь перекинулся на сухую растительность.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в краевом оперштабе.
Причина пожара пока не называется.