Стали известны подробности и возможные причины задержания социолога Шугалея в Чаде

Источники «Ъ» из близкого окружения господина Шугалея полагают, что арест могла спровоцировать статья в издании Jeune Afrique. В ней социолога назвали «близким соратником» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который якобы вмешивается во внутреннюю политику центральноафриканской страны.
Как сообщил «Ъ» вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников (ЕКЦС) Иван Мельников, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые с 19 сентября удерживаются в столице Чада Нджамене, а также еще двое граждан из России и Белоруссии, задержанные там же двумя днями позже, в настоящий момент заключены под стражу.
Правозащитник отметил, что представителям российского посольства удалось пообщаться с арестованными, но, по его данным, попасть в следственный изолятор они так и не смогли.
«Их поместили в СИЗО без решения суда и предъявления каких-либо обвинений, что вообще недопустимо. По большому счету должного доступа к ним власти Чада не обеспечили. Более того, если у заключенных есть какие-то жалобы, то они не могут об этом сообщить даже по телефону. Потому что когда над тобой стоит надсмотрщик с автоматом, то достаточно трудно жаловаться на условия содержания», — рассказал он.
Господин Мельников напомнил, что, согласно нормам международного права, незаконное уголовное преследование недопустимо, а арестованный должен быть доставлен к судье для избрания меры пресечения, в связи чем им было направлено обращение верховному комиссару Управления верховного комиссара по правам человека ООН Фолькеру Тюрку. Задержание граждан, по мнению вице-президента ЕКЦС, могло быть проведено по указанию представителей Франции и США.
Коллеги возглавляемого господином Шугалеем Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) считают, что причиной произошедшего могла стать статья в панафриканском еженедельном журнале Jeune Afrique (создан в Тунисе в 1960 году, выходит в Париже), в которой утверждается, что 6 мая, когда состоялся первый тур выборов главы государства, российские социологи посетили предвыборные штабы Махамата Идриса Деби Итно (9 мая он стал президентом переходного периода Чада, набрав 61% голосов).
«Мы думаем, что во всем виновата статья, которая вышла после его прошлой поездки. В ней Шугалей называется “агентом Вагнера”, и якобы он пытается вмешаться в политику Чада», — пояснили «Ъ» в ФЗНЦ.
Издание опубликовало фото Максима Шугалея, где тот запечатлен с одной из предвыборных команд нынешнего президента, назвав его «коммуникатором» и «близким соратником Евгения Пригожина». Впрочем, этот же снимок у себя в Telegram-канале выложил и сам социолог, сопроводив подписью: «Победитель очевиден. Имел честь наблюдать за работой избирательного штаба Махамата Деби».
В посте россиянин помимо прочего сообщил, что Вашингтон «планирует работу по дестабилизации ситуации в стране после выборов», добавив, что в республике «не любят» и французов. «Однозначно Чад нуждается в новых международных партнерах», — резюмировал он.
«По нашей информации, представители военной разведки, увидев эту статью, решили, что Шугалей и Суэйфан — это шпионы “Вагнера”. При пересечении границы их решили взять, чтобы выяснить их планы в Чаде. Но Шугалей ничего конкретного не знает про деятельность “Группы Вагнера” в Африке и поверхностно знает о том, чем она занималась раньше. Таким образом, когда оказалось, что они ничего не знают и занимаются только гуманитаркой, получилось, что им и предъявить нечего», — утверждают в фонде.
23 сентября МИД РФ сообщил, что предпринимает «необходимые шаги» для освобождения задержанных, поддерживая «плотный контакт» с руководством Чада и послом этой страны в Москве Адамом Беширом Махмудом.
Последний на следующий день заявил, что вскоре задержанные будут освобождены. Между тем 7 октября пресс-атташе посольства РФ в Чаде Юлия Гнездилова прокомментировала «РИА Новости», что пока ситуация остается без изменений.
Источник из близкого окружения Максима Шугалея в беседе с «Ъ» отметил, что у российской миссии были «только дружеские намерения». «У Максима чемодан был набит сувенирами и пряниками для раздачи на пророссийском мероприятии. После встреч Деби с Путиным и поездки Лаврова в Нджамену Шугалей считал Чад дружественной страной, в которой можно искать друзей», — сказал он.
Собеседник также подчеркнул, что влияние Максима Шугалея, которое ему приписывают в медиа, сильно преувеличено, а самого социолога он охарактеризовал как «авантюриста и оптимиста».
«Его значение важно как исследователя и переговорщика. Но то, что ему приписывают участие в руководстве ЧВК “Вагнер”, — это, конечно, не так. Ничего интересного про деятельность “Вагнера” в Африке Шугалей сейчас точно не знает. А Самер или активисты — тем более. Даже когда Шугалей был в зоне СВО, то он занимался помощью раненым, не особо следя за событиями на передовой», — рассказал он.
Максим Шугалей родился в Ленинграде. По профессии социолог. В разное время работал юристом и консультантом. С 2020 года — директор Фонда защиты национальных ценностей. Организация в числе прочего занимается борьбой с информационными атаками на РФ. Господин Шугалей получил широкую известность в 2019 году, после того как вместе Самером Суэйфаном оказался в плену у ливийских боевиков. Россияне были освобождены в декабре 2020 года, проведя в местной тюрьме более полутора лет. По мотивам этой истории была снята кинотрилогия «Шугалей», где главную роль исполнил актер Кирилл Полухин. С 2023 года господин Шугалей находится под западными санкциями за «руководство пропагандистскими и дезинформационными кампаниями в поддержку “Группы Вагнера”».