Стали известны подробности и возможные причины задержания социолога Шугалея в Чаде

«По нашей информации, представители военной разведки, увидев эту статью, решили, что Шугалей и Суэйфан — это шпионы “Вагнера”. При пересечении границы их решили взять, чтобы выяснить их планы в Чаде. Но Шугалей ничего конкретного не знает про деятельность “Группы Вагнера” в Африке и поверхностно знает о том, чем она занималась раньше. Таким образом, когда оказалось, что они ничего не знают и занимаются только гуманитаркой, получилось, что им и предъявить нечего», — утверждают в фонде.