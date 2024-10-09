Ущерб от урагана «Милтон» может превзойти «Катрину», заявили эксперты

«Порт Тампа в одноименном заливе — один из самых уязвимых в США и не принимал на себя удар ураганов с начала 1900-х годов. Если ураган даже третьей категории зайдет в залив Тампа, разрушения будут хуже, чем от “Катрины”! Если же “Милтон” удержится в пятой категории (ожидается, что ураган ослабнет до третьей к моменту выхода на сушу — ред.), то мы, возможно, увидим разрушения такого масштаба, который ранее не наблюдали в современной истории», — заявил РИА Новости Дэвид Холт, доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи.