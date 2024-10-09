Ущерб от урагана «Милтон» может превзойти «Катрину», заявили эксперты

В результате самого разрушительного в истории США урагана «Катрина»
«Порт Тампа в одноименном заливе — один из самых уязвимых в США и не принимал на себя удар ураганов с начала 1900-х годов. Если ураган даже третьей категории зайдет в залив Тампа, разрушения будут хуже, чем от “Катрины”! Если же “Милтон” удержится в пятой категории (ожидается, что ураган ослабнет до третьей к моменту выхода на сушу — ред.), то мы, возможно, увидим разрушения такого масштаба, который ранее не наблюдали в современной истории», — заявил РИА Новости Дэвид Холт, доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи.
Кевин Рид, профессор Школы морских и атмосферных наук Университета Стоуни-Брук, указал, что разрушительность урагана в контексте ущерба людям не только измеряется стандартной шкалой категорий, но и зависит от того, какие именно территории были затронуты стихией.
«Например, “Милтон” выйдет на сушу в густонаселенном районе Флориды. Это приведет к большему ущербу, чем если бы ураган вышел на сушу в гораздо менее населенной точке», — прокомментировал Рид.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана «Милтон» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, «Милтон» принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе густонаселенного залива Тампа.