Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ущерб от урагана «Милтон» может превзойти «Катрину», заявили эксперты

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Разрушения от приближающегося к американскому штату Флорида урагана «Милтон» могут стать тяжелее, чем от «Катрины» в 2005 году из-за его ожидаемого выхода на сушу в районе густонаселенного залива Тампа, заявили РИА Новости эксперты.

Источник: Reuters

В результате самого разрушительного в истории США урагана «Катрина» 23—30 августа 2005 года погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана «Катрина», по данным Национальной метеорологической службы, достиг 125 миллиардов долларов. Примерно половину этой суммы — 60 миллиардов — составили потери страховых компаний.

«Порт Тампа в одноименном заливе — один из самых уязвимых в США и не принимал на себя удар ураганов с начала 1900-х годов. Если ураган даже третьей категории зайдет в залив Тампа, разрушения будут хуже, чем от “Катрины”! Если же “Милтон” удержится в пятой категории (ожидается, что ураган ослабнет до третьей к моменту выхода на сушу — ред.), то мы, возможно, увидим разрушения такого масштаба, который ранее не наблюдали в современной истории», — заявил РИА Новости Дэвид Холт, доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи.

Кевин Рид, профессор Школы морских и атмосферных наук Университета Стоуни-Брук, указал, что разрушительность урагана в контексте ущерба людям не только измеряется стандартной шкалой категорий, но и зависит от того, какие именно территории были затронуты стихией.

«Например, “Милтон” выйдет на сушу в густонаселенном районе Флориды. Это приведет к большему ущербу, чем если бы ураган вышел на сушу в гораздо менее населенной точке», — прокомментировал Рид.

Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана «Милтон» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, «Милтон» принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе густонаселенного залива Тампа.