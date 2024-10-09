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В Ростове без вести пропала пенсионерка

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону без вести пропала пожилая женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Роза Бабкина вышла из дома 9 октября. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.

Рост пропавшей — около 153 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Она была одета в белую кофту, голубое платье и бежевую панаму. С собой у пенсионерки была черная сумка.