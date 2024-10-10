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Рейс из Пулково не смог сесть в Екатеринбурге из-за другого сломавшегося самолета

Вечерний авиарейс Санкт-Петербург — Екатеринбург не смог вовремя приземлиться в аэропорту Кольцово и по техническим причинам был отправлен на запасной аэродром в Челябинск. Как стало известно «Ъ-СПб», это произошло из-за неисправности другого самолета, садившегося в тот момент в аэропорту назначения.

Источник: Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе Кольцово, при заходе на посадку рейса WZ 1098 Астана — Екатеринбург сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси. Об этом командир экипажа доложил диспетчеру, и в момент посадки самолет встречали оперативные службы. Борт благополучно приземлился в Екатеринбурге в 20:25, однако в момент случившегося, согласно требованиям безопасности, взлетно-посадочная полоса была занята. Из-за этого в аэропорт Челябинска были направлены сразу три других самолета, включая борт из Петербурга.

Все подробности произошедшего в настоящий момент уточняются. Информацию о приземлении самолета из Петербурга в екатеринбургском аэропорту обещали сообщить дополнительно.