Что произошло в Иркутске в ночь на 10 октября 2024: последние новости

Огонь охватил жилой дом на улице Фридриха Энгельса в Иркутске. Деревянное здание вспыхнуло как спичка. Чтобы потушить пламя потребовалось задействовать 26 пожарных и пять машин.
Школьника сбила машина в Братском районе. 8 октября в вечернее время 9-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок попал под колеса японской иномарки и ему потребовалась помощь врачей.
В Иркутской области перед судом предстал должник по электроэнергии. Мужчина подключил специальный прибор, который сматывал показатели электросчетчиков. В итоге мужчина задолжал более 2,7 миллионов рублей. Деньги он вернул энергетикам.