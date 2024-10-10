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Что произошло в Иркутске в ночь на 10 октября 2024: последние новости

Пожар произошел в жилом доме на улице Фридриха Энгельса в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Огонь охватил жилой дом на улице Фридриха Энгельса в Иркутске. Деревянное здание вспыхнуло как спичка. Чтобы потушить пламя потребовалось задействовать 26 пожарных и пять машин.

Школьника сбила машина в Братском районе. 8 октября в вечернее время 9-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок попал под колеса японской иномарки и ему потребовалась помощь врачей.

В Иркутской области перед судом предстал должник по электроэнергии. Мужчина подключил специальный прибор, который сматывал показатели электросчетчиков. В итоге мужчина задолжал более 2,7 миллионов рублей. Деньги он вернул энергетикам.