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В Португалии арестовали россиянина Андрюнина по обвинению в отмывании денег

Соответствующий запрос подала американская сторона.

Источник: РИА "Новости"

Глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин задержан на территории Португалии. Такое заявление сделал американский минюст.

Гражданин РФ обвиняется в отмывании денег. Он был арестован по запросу Соединенных Штатов, ожидается его экстрадиция.

Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade обвиняются в манипулировании рынком и фиктивных сделках. Считается, что компании своими действиями якобы искусственно накручивали торговые объемы торгов для токенов.

Задержание является первым уголовным преследованием за манипулирование рынком в сфере криптовалют. Аналогичные аресты произошли на территории США и Великобритании. Всего правоохранители конфисковали криптовалюту на сумму 25 миллионов долларов.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс рассказал, что потерял практически всю собственность в США. Причиной стали действия местных властей.