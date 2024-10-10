Пожар в Ногинске полностью ликвидирован

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на фермерском рынке в Ногинске. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ликвидации пожара были задействованы 81 человек и 26 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, на рынке в Ногинске, расположенном на улице Декабристов, произошел крупный пожар, охвативший площадь около 3 тысяч квадратных метров.
Ранее складские помещения загорелись в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края. Сотрудники МЧС не дают распространяться пламени, тушение здания производится на допустимом расстоянии.