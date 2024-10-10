В США отметили снижение мощности урагана «Милтон»

Мощность урагана «Милтон» начала снижаться, ветер больше не достигает 200 километров в час. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
По обновленным данным, максимальная скорость ветра достигает около 195 километров в час с более сильными порывами. В настоящее время ураган слабее чем «Хелен», ударивший по Соединенным Штатам в сентябре.
При этом специалисты допускают, что «Милтон» может усилиться после того, как достигнет побережья американского штата Флорида в четверг, однако после этого он ослабнет до внетропического шторма.
Напомним, власти Флориды призвали жителей штата уехать в безопасные места из-за надвигающегося урагана «Милтон». Эвакуироваться должны порядка 5,5 миллиона человек. В нескольких десятках округов штата объявлено чрезвычайное положение.