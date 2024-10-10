Следователи допросили в Израиле обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана

23 июля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга провел первое судебное заседание по делу об убийстве певца Игоря Талькова. В ходе предварительного следствия сотрудники СК допросили более 50 свидетелей по всей России, включая эстрадных артистов, персонал дворца спорта «Юбилейный», где убили Талькова, а также правоохранителей, которые были на месте происшествия 6 октября 1991 года. Также проведены генетические экспертизы.