Следователи допросили в Израиле обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана

Следователи прилетели в Израиль с целью допроса Шляфмана, который в ходе допроса отрицал свою причастность к смерти советского рок-музыканта Игоря Талькова.
Шляфмана заочно обвиняют в убийстве Талькова. 31 июля прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Слушание состоялось в отсутствие потерпевшей стороны.
23 июля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга провел первое судебное заседание по делу об убийстве певца Игоря Талькова. В ходе предварительного следствия сотрудники СК допросили более 50 свидетелей по всей России, включая эстрадных артистов, персонал дворца спорта «Юбилейный», где убили Талькова, а также правоохранителей, которые были на месте происшествия 6 октября 1991 года. Также проведены генетические экспертизы.
В ноябре 2018 года Следственный комитет РФ сообщил о возобновлении расследования убийства Игоря Талькова. Сын певца назвал это «очередным издевательством» над близкими и поклонниками российского артиста. 20 января 2021 года в суде следователь пояснил, что Шляфман находится в международном розыске. В январе 2022 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал проживающего в Израиле Шляфмана.