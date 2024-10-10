Ураган «Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды

Разрушительный ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Подробности озвучили представители Национального центра США по наблюдению за ураганами.
Природное явление достигло западного побережья в районе Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигает 57 метров в секунду.
Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри отметил, что на данный момент власти пытаются помочь наиболее уязвленным людям. Пока известно о разрушении около 125 домов.
Ранее сообщалось, что мощность урагана «Милтон» начала снижаться, ветер больше не достигает 200 километров в час. В настоящее время ураган слабее чем «Хелен», ударивший по Соединенным Штатам в сентябре.