Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ураган «Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды

Максимальная скорость ветра достигает 57 метров в секунду.

Разрушительный ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Подробности озвучили представители Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Природное явление достигло западного побережья в районе Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигает 57 метров в секунду.

Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри отметил, что на данный момент власти пытаются помочь наиболее уязвленным людям. Пока известно о разрушении около 125 домов.

Ранее сообщалось, что мощность урагана «Милтон» начала снижаться, ветер больше не достигает 200 километров в час. В настоящее время ураган слабее чем «Хелен», ударивший по Соединенным Штатам в сентябре.