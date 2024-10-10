Иностранца вернули в Россию из Казахстана за взятку в Приморье

Обвиняемого во взятке иностранца экстрадировали в Россию из Казахстана, куда он сбежал 10 лет назад из Приморья, сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.
Мужчину в 2014 году задержали полицейские в Уссурийске за нарушение режима пребывания в России. Чтобы избежать ответственности, нелегальный мигрант предложил одному из сотрудников УМВД 19 тысяч рублей.
Полицейский отказался от взятки и доложил руководству. Покушение на коррупционное преступление задокументировали оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Уссурийску, материалы передали в региональный Следком.
Чтобы скрыться от следствия, обвиняемый уехал за границу. С помощью Интерпола его обнаружили в апреле 2024 года. Правоохранители Казахстана задержали 37-летнего мужчину, после чего его переправили в Россию.