"Одного в больницу, второго в морг: В Приморье водитель сбил двух пешеходов

В Приморье в районе 101 километра автодороги Осиновка — Рудная Пристань водитель не заметил на проезжей части двух пешеходов и сбил их. Под колеса Daewoo Lacetti попали двое мужчин, пострадавшего в возрасте 51 года отправили в больницу, его 50-летний товарищ погиб, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».