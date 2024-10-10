"Одного в больницу, второго в морг: В Приморье водитель сбил двух пешеходов

В Приморье в районе 101 километра автодороги Осиновка — Рудная Пристань водитель не заметил на проезжей части двух пешеходов и сбил их. Под колеса Daewoo Lacetti попали двое мужчин, пострадавшего в возрасте 51 года отправили в больницу, его 50-летний товарищ погиб, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Человека, которому удалось выжить, медики госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Выяснилось, что стаж вождения рулевого составляет 26 лет, к административной ответственности в 2024 году он привлекался один раз.
«Состояние опьянения у водителя не установлено. ДТП произошло в темное время суток. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе МВД Приморья.
В ведомстве также озвучили статистику дорожных происшествий за минувшие сутки. На территории края произошло 44 ДТП, в пяти из которых пострадали люди, один человек погиб. Всего повреждено 85 машин.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как водитель Toyota Land Criuser Prado двигалась в сторону Фонтанной во Владивостоке и наехала на 33-летнюю женщину-пешехода на регулируемом пешеходном переходе.