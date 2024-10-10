Житель Иркутска хотел продать чужую дачу по поддельным документам

Ранее судимый за кражу, мошенничество и подделку документов 58-летний житель Иркутска живет около 19 километра Байкальского тракта. Там и увидел, что соседи выставили на продажу два участка и дом. Мужчина сделал поддельный паспорт на свою 32-летнюю знакомую. Затем оформил документы, которые «подтверждали» владение территорией.