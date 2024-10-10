Житель Иркутска хотел продать чужую дачу по поддельным документам

В областном центре правоохранители задержали мужчину, который пытался продать чужую дачу по поддельным документам. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Ранее судимый за кражу, мошенничество и подделку документов 58-летний житель Иркутска живет около 19 километра Байкальского тракта. Там и увидел, что соседи выставили на продажу два участка и дом. Мужчина сделал поддельный паспорт на свою 32-летнюю знакомую. Затем оформил документы, которые «подтверждали» владение территорией.
— Чтобы скорее закрыть сделку мужчина снизил рыночную стоимость домовладения, расположенного на берегу Ангары, в два раза и выставил участок за восемь миллионов рублей. Оперативники задержали «риелтора» во время получения задатка, — рассказывают в пресс-службе полиции.
Позже в его доме прошли обыск. Стражи порядка нашли там два ружья, 210 патронов, банку с порохом, оттиски печатей госорганов, четыре паспорта, ноутбук, телефон и флеш-карты. Следователи завели уголовное дело по статье за мошенничество, незаконное изготовление и приобретение огнестрельного оружия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре завершается ремонт двух школ и хоккейного корта.